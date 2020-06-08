Актор Михайло Єфремов влаштував ДТП, врізавшись на своєму Jeep Cherokee у Ладу в районі Смоленської площі в Москві.

Як видно на відео, яким поділилися очевидці, в аварії постраждав чоловік. Його з травмами відвезли на реанімобілі, коли змогли витягти з салону.

Єфремов, судячи з кадрів, перебував за кермом іномарки у нетверезому стані. До поліцейського авто його вели під руку.

Читайте: “Малий Чорнобиль” у Норильську тиждень приховували від Путіна – ЗМІ

У Єфремова є близько чотирьох неоплачених штрафів за перевищення швидкості, пишуть російські ЗМІ.

П’яні витівки Єфремова

Очевидці аварії з Єфремовим не приховували свого обурення тим, що актор знову “відзначився” в неадекватному стані.

У 2018 році Єфремова засудили за поведінку, коли він вийшов на сцену в п’яному вигляді та матюкав глядачів.

У мережі також гуляє відео, на якому п’яний Єфремов намагався розігнати співробітників поліції під час мітингу в 2019 році.\

Нагадаємо, 5 червня стало відомо про те, що помер народний артист РФ Михайло Кокшенов.