Не матиму жодного будинку: Маск продав основну резиденцію за $29 млн

Глава SpaceX і Tesla Ілон Маск продав один зі своїх будинків у престижному районі Бель-Ейр у Лос-Анджелесі за $29 млн.

Американські ЗМІ пишуть, що Ілон Маск уклав угоду на продаж своєї основної резиденції із китайським мільярдером.

Нерухомість було продано на $12 млн дорожче, ніж Маск заплатив за неї менше восьми років тому, наприкінці 2012 року.

Огороджений стінами та оснащений найсучаснішою системою безпеки будинок займає площу понад 16 тис. кв. футів, має сім спалень і 11 ванн.

Читайте: Маск проїхав тунелем під Лос-Анджелесом на Cybertruck і застрибнув на його дах

Схоже, глава SpaceX і Tesla всерйоз вирішив здійснити свій розрекламований план “не мати жодного будинку”.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.

— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020