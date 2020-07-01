Як вам не соромно: Хенкс та Еністон звернулися до людей, які не носять маски

Двоє голлівудських акторів Том Хенкс і Дженніфер Еністон звернулися до фанатів із закликом носити маски та дотримуватися соціальної відстані в умовах триваючої пандемії коронавірусу.
Хенкс, який разом із дружиною перехворів Covid-19 у березні, заговорив про важливість протиепідемічних правил під час прес-конференції, присвяченої його майбутньому фільму.
– Якщо хтось не може знайти в собі сил носити маску, дотримуватися дистанції та мити руки – просто думаю, вам повинно бути соромно. Господи, це здоровий глузд, – сказав 63-річний Хенкс.
51-річна Еністон поділилася схожими думками у своєму пості в Instagram у вівторок.
Зірка Друзів опублікувала фото себе в чорній масці з довгою промовою, адресованою її шанувальникам.
– Я розумію, що маски незручні. Але хіба ви не відчуваєте, що гірше, коли підприємства закриваються… робочі місця губляться… працівники охорони здоров’я досягають абсолютного виснаження. І так багато життів забрав вірус, тому що ми не робимо достатньо, – написала вона.
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Коронавірус у Тома Хенкса
12 березня у Хенкса і його дружини Рити Вілсон виявили коронавірус. Тест показав позитивний результат, коли подружжя перебувало в Австралії, де Хенкс знімався у фільмі про Елвіса Преслі.
17 березня Хенкса і його дружину виписали з лікарні після лікування.
Наприкінці квітня голлівудський актор і його дружина розповіли, що стали донорами плазми для допомоги в розробці вакцини від коронавірусу.
Джерело: People