Як вам не соромно: Хенкс та Еністон звернулися до людей, які не носять маски

Двоє голлівудських акторів Том Хенкс і Дженніфер Еністон звернулися до фанатів із закликом носити маски та дотримуватися соціальної відстані в умовах триваючої пандемії коронавірусу.

Хенкс, який разом із дружиною перехворів Covid-19 у березні, заговорив про важливість протиепідемічних правил під час прес-конференції, присвяченої його майбутньому фільму.

– Якщо хтось не може знайти в собі сил носити маску, дотримуватися дистанції та мити руки – просто думаю, вам повинно бути соромно. Господи, це здоровий глузд, – сказав 63-річний Хенкс.

51-річна Еністон поділилася схожими думками у своєму пості в Instagram у вівторок.

Зірка Друзів опублікувала фото себе в чорній масці з довгою промовою, адресованою її шанувальникам.

– Я розумію, що маски незручні. Але хіба ви не відчуваєте, що гірше, коли підприємства закриваються… робочі місця губляться… працівники охорони здоров’я досягають абсолютного виснаження. І так багато життів забрав вірус, тому що ми не робимо достатньо, – написала вона.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 30 Июн 2020 в 2:18 PDT

Коронавірус у Тома Хенкса

12 березня у Хенкса і його дружини Рити Вілсон виявили коронавірус. Тест показав позитивний результат, коли подружжя перебувало в Австралії, де Хенкс знімався у фільмі про Елвіса Преслі.

17 березня Хенкса і його дружину виписали з лікарні після лікування.

Наприкінці квітня голлівудський актор і його дружина розповіли, що стали донорами плазми для допомоги в розробці вакцини від коронавірусу.

Джерело: People