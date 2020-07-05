Американський репер Каньє Вест заявив, що хоче йти у президенти США.

Про це він написал у своєму акаунті в Twitter.

– Тепер ми повинні реалізувати надії Америки, довіряючи Богові, об’єднуючи наше бачення і ладу наше майбутнє, – написав виконавець.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ????????! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

У коментарях його вже підтримав засновник компаній SpaceX Ілон Маск:

– Ти маєш мою повну підтримку!

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Коли сама репер хоче брати участь у виборах – невідомо. Цьогоріч реєстрація кандидатів вже завершилась, а наступні вибори повинні пройти у 2024 році.

Це вже не вперше, коли Каньє Вест заявляє про президентські амбіції. Так, у 2015 році на церемонії MTV Video Music Awards він сказав, що розглядає таку можливість.

Ще одна заява була у 2019 році на щорічному фестивалі інновацій Fast Company Innovation Festival. Там репер зазначив, що хоче балотуватися у 2024 році.