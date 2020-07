Американський репер Каньє Вест заявив, що хоче йти у президенти США.

Про це він написал у своєму акаунті в Twitter.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ????????! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020