Депп погрожував “відрізати” Маску пеніс через його стосунки з Херд

Голлівудський актор Джонні Депп погрожував “відрізати” Ілону Маску пеніс, тому що вважав, що у засновника SpaceX був роман із його дружиною актрисою Ембер Херд.

Високий суд у Лондоні показав листування між Деппом і колишнім нареченим Леді Гаги Крістіаном Каріно, в якому актор писав:

– Я покажу йому те, чого він ніколи раніше не бачив, наприклад, інший бік його пеніса, коли я відріжу його.

Депп звинуватив Херд у “позашлюбному зв’язку” з мільярдером Маском, який заперечує це, наполягаючи на тому, що їхні стосунки з актрисою розпочалися тільки після того, як вона подала на розлучення.

Читайте: Заміжня Ембер Херд займалася сексом утрьох із Карою Делевінь та Ілоном Маском

Суд Деппа проти The Sun

Депп подав до суду на видання The Sun за наклеп після того, як газета написала про те, що він бив Херд.

7 липня Депп на засіданні суду в Лондоні, де Херд є відповідачем, назвав свою колишню дружину соціопатом, нарцисизмом і брехухою.

Він заявив, що для Херд шлюб із ним був тільки кар’єрною драбиною.

– Я переконаний, що вона свідомо увійшла в моє життя, щоб забрати у мене все, що було цінного, а потім знищити те, що залишилося, – заявив Джонні.

Депп зізнався, що Херд принижувала і била його. Одного разу, коли вона кинула в нього пляшку, у Деппа відрізало частину пальця.

Також актор запевняє, що сам на Ембер ніколи не піднімав руку.

Фото: amberheard