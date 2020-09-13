Мілкшейк на обличчя: Ірина Шейк подала до суду на відомого блогера

34-річна російська модель Ірина Шейк подала до суду на 19-річного блогера Володимира Горяїнова через пісню про себе.

Горяїнов, більш відомий як Володя XXL, піарився у мережі завдяки провокаційним куплетам, в яких згадував ім’я Ірини Шейк.

Слова про те, що “він робить Мілкшейк на обличчя Ірини Шейк” образили колишню кохану голлівудського актора Бредлі Купера і вона подала на блогера до суду.

Горяїнов сам опублікував на своїй сторінці у соцмережі повістку.

Під цим постом набралося багато коментарів із осудом “творчості” Горяїнова.

Читайте: Топ-5 спокусливих пляжних фото Ірини Шейк

Шейк із книгою про Путіна обурила прихильників

У квітні 2020 роки сама Шейк отримала велику порцію критики, коли опублікувала фото з книгою про президента РФ Володимира Путіна.

Модель, яка хотіла закликати людей сидіти вдома під час карантину через коронавірус, обрала для свого поста книгу з Путіним.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 25 Кві 2020 р. о 7:30 PDT

За це Шейк нагадали про злочини російського лідера щодо України і Грузії, а також порадили повернутися зі США назад на батьківщину.

Джерело: Cosmopolitan