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Мілкшейк на обличчя: Ірина Шейк подала до суду на відомого блогера

34-річна російська модель Ірина Шейк подала до суду на 19-річного блогера Володимира Горяїнова через пісню про себе.

Горяїнов, більш відомий як Володя XXL, піарився у мережі завдяки провокаційним куплетам, в яких згадував ім’я Ірини Шейк.

Мілкшейк на обличчя: Ірина Шейк подала до суду на відомого блогера

Слова про те, що “він робить Мілкшейк на обличчя Ірини Шейк” образили колишню кохану голлівудського актора Бредлі Купера і вона подала на блогера до суду.

Горяїнов сам опублікував на своїй сторінці у соцмережі повістку.

Під цим постом набралося багато коментарів із осудом “творчості” Горяїнова.

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Шейк із книгою про Путіна обурила прихильників

У квітні 2020 роки сама Шейк отримала велику порцію критики, коли опублікувала фото з книгою про президента РФ Володимира Путіна.

Модель, яка хотіла закликати людей сидіти вдома під час карантину через коронавірус, обрала для свого поста книгу з Путіним.

 

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Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

За це Шейк нагадали про злочини російського лідера щодо України і Грузії, а також порадили повернутися зі США назад на батьківщину.

Джерело: Cosmopolitan

Фото: Dreamstime

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