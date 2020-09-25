Американська співачка Селена Гомес поділитися фотографією, на якій вона показала шрам після операції з трансплантації нирки в 2017 році.
Селена Гомес зізналася, що спочатку соромилася шраму, однак згодом відчула впевненість для того, щоб не приховувати його.
– Коли мені пересадили нирку, я пам’ятаю, що спочатку було дуже важко показати мій шрам. Я не хотіла, щоб це було на фотографіях, тому я одягала речі, які могли б це прикрити. Нині більше, ніж коли-небудь, я відчуваю впевненість у тому, хто я є і що я пережила… і пишаюся цим, – підписала фото зірка.
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До речі, Селена Гомес знялася у синьому суцільному купальнику від своєї подруги Терези Мінгус.
Протягом 10 хвилин на фотографії було понад 1,1 мільйона лайків.
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Хвороба і операція на тілі Селени Гомес
У 2017 році Селені Гомес знадобилася трансплантація нирки через серйозне аутоімунне захворювання – системний червоний вовчак.
Донором стала найкраща подруга співачки Франсія Раїса.
Як розповіла Селена Гомес в інтерв’ю після операції, Раїса сама запропонувала віддати їй нирку.