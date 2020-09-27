Винник заразився коронавірусом, у співака двостороння пневмонія

Співак Олег Винник інфікувався коронавірусом. Про це стало відомо в ефірі шоу на одному з українських телеканалів.

Ведучий повідомив, що у Винника через коронавірус розвинулася двостороння пневмонія і він не зможе взяти участі в запису телепрограми.

Позитивний тест на вірус здала також партнерша Винника за шоу хореограф Олена Шоптенко.

Винник підтвердив інформацію про своє зараження в Instagram.

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Фреймут поборола Covid-19

23 серпня ще одна учасниця цього шоу телеведуча Ольга Фреймут повідомила, що інфікувалася коронавірусом.

Через два тижні після цього Фреймут перемогла хворобу, перебуваючи на самоізоляції.