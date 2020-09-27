Винник заразився коронавірусом, у співака двостороння пневмонія

Співак Олег Винник інфікувався коронавірусом. Про це стало відомо в ефірі шоу на одному з українських телеканалів.
Ведучий повідомив, що у Винника через коронавірус розвинулася двостороння пневмонія і він не зможе взяти участі в запису телепрограми.
Позитивний тест на вірус здала також партнерша Винника за шоу хореограф Олена Шоптенко.
Винник підтвердив інформацію про своє зараження в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Друзі, дякую усім за вашу щиру любов та підтримку! На жаль, через COVID-19 ми з @alena_shoptenko не змогли танцювати для вас. Знаємо, як ви на нас чекали і дякуємо за те що віддали за нас свої голоси ????????❤ Хвороба настигла зненацька, наразі ми активно лікуємося. Бережіть себе і будьте здорові!
Читайте: Олегу Виннику 47! Біографія та хіти підкорювача жіночих сердець
Фреймут поборола Covid-19
23 серпня ще одна учасниця цього шоу телеведуча Ольга Фреймут повідомила, що інфікувалася коронавірусом.
Через два тижні після цього Фреймут перемогла хворобу, перебуваючи на самоізоляції.