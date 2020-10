Кіберспортивна організація Team Liquid оголосила про співпрацю з англійським актором Ейсом Баттерфілдом. Актор зірка серіалу Статеве виховання, фільму Гра Ендера та Хранитель часу.

Читайте: Рай для кіберспорту: як змінять приватизований готель Дніпро

YOOOOO??!

Kind of unreal, I remember finding all the Starcraft2 streams on liquipedia back in the day, they were the first esports team even I knew of.

Thanks for bringing me in gang ???????? let’s do some coooool shit ???? https://t.co/g16QgHFPOh

— Asa Butterfield (@asabfb) October 7, 2020