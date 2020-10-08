Кіберспортивна організація Team Liquid оголосила про співпрацю з англійським актором Ейсом Баттерфілдом. Актор зірка серіалу Статеве виховання, фільму Гра Ендера та Хранитель часу.

– Раді бачити у нашій команді та будемо слідкувати за твоїми успіхами надалі(Якщо нам знадобиться заміна для команд по Dota 2 або Smash, ми подзвонимо, – написала організація у своєму Тwitter.

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YOOOOO??!

Kind of unreal, I remember finding all the Starcraft2 streams on liquipedia back in the day, they were the first esports team even I knew of.

Thanks for bringing me in gang ???????? let’s do some coooool shit ???? https://t.co/g16QgHFPOh — Asa Butterfield (@asabfb) October 7, 2020

Поки не відомо, яку роль хлопець буде виконувати в організації.

Актор великий фанат відеоігор та кіберспорту. Баттерфілд зізнався, що Team Liquid перший кіберспортивний клуб, про який він дізнався.

Кіберспорт визнали офіційним видом спорту в Україні

7 вересня Міністерство молоді та спорту визнало кіберспорт офіційним видом спорту в Україні.

Інформацію підтвердив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у себе у Telegram-каналі. Федерація кіберспорту привітала кожного українського гравця.

Джерело: Asa Butterfield

Фото: Asa Butterfield