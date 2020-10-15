Хоакін Фенікс та режисер Рідлі Скотт планують разом працювати над фільмом Kitbag, про Наполеона Бонапарта. Нині фільм на стадії розробки.

Хоакін зіграє головну роль у стрічці. За сценарій відповідальний Девід Скарп, який відомий за роботою над фільмом Всі гроші часу.

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Найсвіжіша робота актора – роль у драмі С’топ С’топ Майкла Міллса, де Хоакін зіграв художника Джонні.

Режисер Рідлі Скотт нещодавно завершив роботу над новим фільмом Остання дуель з Адамом Драйвером і Меттом Деймоном у головних ролях. Режисер також планує взятися за фільм Гуччі, у якому зіграє Леді Гага, Роберт Де Ніро, Аль Пачіно та Адам Драйвер.

Рідлі Скотт та Хоакін Фенікс вже працювали разом над створенням історичної драми Гладіатор 20 років тому. Фільм номінувався на 119 нагород. У 2001 році за версією MTV Movie Awards стрічку визнали Найкращим фільмом.

Хоакін Фенікс став батьком

Руні Мара і Хоакін Фенікс стали батьками. Вони назвали малюка на честь загиблого брата актора – Рівер. Брат Хоакіна був успішним актором. Він помер у 23 роки від передозування наркотиками.