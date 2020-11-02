Звинувачення “в основному правдиві”: Депп програв суд проти The Sun

Джонні Депп у понеділок програв судову справу проти британської газети, яка назвала його “тим, хто лупцює дружин” і стверджувала, що існують “незаперечні докази” того, що він неодноразово нападав на актрису Ембер Херд під час їхнього шлюбу.

Британський суддя, який слухав справу, виніс своє рішення онлайн у понеділок, 2 листопада.

– Позивачу не вдалося виграти позов про наклеп, – написав суддя, заявивши, що відповідачі довели, що опубліковані ними матеріали “в основному правдиві”.

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Суд Деппа проти The Sun

У судовому процесі Деппа проти видання The Sun Херд проходила свідком, через що в липні заголовки газет і матеріалів в інтернеті рясніли скандальними фактами, які одне проти одного висловлювали сторони.

У своїх свідченнях колишня дружина Деппа заявила, що актор 14 разів нападав на неї за час їхніх відносин. Адвокат, який представляв газету, заявив суду, що Депп застосовував насильство проти Херд через те, що вона не могла змиритися з його алкогольною і наркозалежностями.

Депп відкинув усі претензії і заявив, що Херд насправді була кривдником. Актор розповів, що його колишня дружина провокувала суперечки і одного разу кинула в нього пляшку горілки, відрізавши йому кінчик пальця.

Херд відповіла, що Депп відрубав собі палець під час сварки.

Також актриса визнала, що одного разу вдарила Деппа, але, за її словами, вона намагалася захистити свою сестру, яку актор нібито збирався зіштовхнути зі сходів.

Джерело: The New York Times