На 84-році життя помер театральний режисер та народний артист Роман Віктюк. Він помер від ускладнень, які спричинив коронавірус, у лікарні Бахрушиних.

Про його смерть повідомили в дирекції московського Театру Романа Віктюка.

– Роман Григорович помер в лікарні, це сталося сьогодні, – повідомили в театрі.

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27 жовтня Віктюка госпіталізували з коронавірусом. У лікарні його стан погіршився, він знаходився в реанімації.

Роман Віктюк – рядянський, український та російський театральний режисер. Він народився у Львові у 1936 році. У 1991 році Віктюк створив театр у Москві. Чоловік став народним артистом України та Росії.

Він створив понад 250 вистав у театрах Росії, Італії, США, Фінляндії , України та Литви.

Смерть Джигарханяна

Армен Джигарханян помер у Москві вранці 14 листопада. Йому було 85 років.

Останні кілька років у актора були серйозні проблеми з серцем.

Джерело: teatrviktuka

Фото: teatrviktuka