Голлівудська актриса Холлі Беррі розповіла підписникам про свій сексуальний досвід. Кінозірка зізналась, що перший оргазм вона відчула ще в дитинстві, коли їй було 11 років.
Беррі поділилась цією інформацією у соціальних мережах, під час спілкування з фанатами. Вона говорила про секс зі своєю подругою Ліндсі Флорес, яка і запитала актрису про оргазм.
– Я пам’ятаю свій перший оргазм. Я зробила це сама, – сказала Холлі Беррі.
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Актриса додала, що таким чином вона досліджувала сексуальність свого тіла.
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54-річна актриса Холлі Беррі зіграла ролі у фільмах: Познайомтесь із Дороті Дендрідж, Люди Іск, Бал монстрів, Помри, але не сьогодні та Жінка-Кішка.
За роль у фільмі Познайомтесь із Дороті Дендрідж вона отримала Золотий глобус та Еммі. У 2007 році Беррі стала володаркою зірки на Голлівудській алеї слави.
Холлі Беррі розповіла, що її життя було під загрозою
Актриса Холлі Беррі зізналася, що її колега на знімальному майданчику Пірс Броснан врятував їй життя під час зйомок фільму Помри, але не сьогодні. Вона стверджує, що Броснан врятував її, коли актриса почала задихатися, вдавившись фініком. Прем’єру цього фільму перенесли через коронавірус.
Джерело: Холлі Беррі
Фото: Холлі Беррі