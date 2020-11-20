Голлівудська актриса Холлі Беррі розповіла підписникам про свій сексуальний досвід. Кінозірка зізналась, що перший оргазм вона відчула ще в дитинстві, коли їй було 11 років.

Беррі поділилась цією інформацією у соціальних мережах, під час спілкування з фанатами. Вона говорила про секс зі своєю подругою Ліндсі Флорес, яка і запитала актрису про оргазм.

– Я пам’ятаю свій перший оргазм. Я зробила це сама, – сказала Холлі Беррі.

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Актриса додала, що таким чином вона досліджувала сексуальність свого тіла.

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54-річна актриса Холлі Беррі зіграла ролі у фільмах: Познайомтесь із Дороті Дендрідж, Люди Іск, Бал монстрів, Помри, але не сьогодні та Жінка-Кішка.

За роль у фільмі Познайомтесь із Дороті Дендрідж вона отримала Золотий глобус та Еммі. У 2007 році Беррі стала володаркою зірки на Голлівудській алеї слави.