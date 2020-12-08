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Віталій Плахта |

Завжди знаходь своє світло: Кім Кардашян погрілася на сонці в міні-бікіні

40-річна зірка Кім Кардашян вразила шанувальників новою підбіркою фотографій у бікіні в Instagram.

Для фотографій зірка реаліті-шоу одягнула відверте темно-зелене міні-бікіні, коли грілася на сонці та приймала чуттєві пози, відпочиваючи у гідромасажній ванні.

– Завжди знаходи своє світло! – підписала публікацію Кардашян.

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Кардашян відсвяткувала день народження

21 жовтня Кім Кардашян виповнилося 40 років. З нагоди свята рідні моделі влаштували для неї вечірку-сюрприз.

Вони відтворили особливі дні народження, які Кардашян відсвяткувала протягом всього життя, переглянувши для цього старі домашні відео.

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