Не Кардашян і не Лопес: названо зірку з найкращими сідницями в світі

Керівник клініки косметичної та пластичної хірургії в Лондоні доктор Ріккардо Фраті назвав зірку з найкращими сідницями в світі за правилом золотого перетину.

Нею виявилася 49-річна британська телеведуча Аманда Холден.

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Стародавні греки стверджували, що така пропорція є найвищим проявом досконалості.

Фраті стверджує, що, згідно з математикою краси, ідеальне співвідношення сідниць, талії та грудей повинно бути 3:2:3, а ідеальне співвідношення верхньої частини стегна до нижньої частини стегна – 6:4.

Як щодо Кардашян і Лопес

Водночас експерт із пластичної хірургії не вважає ідеальними пропорції тіла визнаних красунь Бейонсе, Кім Кардашян та Дженніфер Лопес.

За підрахунками Фраті, жінки мають занадто широкі стегна, що приводить параметри їхнього тіла до співвідношення 2:2:3.

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Холден проти Хадід

У жовтні 2019 року керівник іншої клініки пластичної хірургії Джуліан Де Сільва назвав Беллу Хадід жінкою з ідеальною зовнішністю.

Експерт вирахував, що пропорції супермоделі на 94,35% близькі до досконалості.

Фото: noholdenback