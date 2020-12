Учасник британської групи The Beatles Пол Маккартні завів обліковий запис у соціальній мережі TikTok.

У першому відео, яке набрало понад 3,2 млн переглядів, Маккартні показав підписникам свою студію, де він записав останній альбом McCartney III.

Зараз на його сторінці чотири відео. Музикант показав свої прогулянки верхи на коні Аппалузі, яка зображена на обкладинці нового альбому. Також для відео він грав на гітарі та танцював з фільтрами.

Читайте: TikTok тестує новий формат трихвилинних відео

Крім того, в додаток завантажені десять пісень Маккартні, в тому числі Maybe I’m Amazed, Band on the Run, Jet, Uncle Albert/Admiral Halsey, Come on To Me та інші.

У 2011 році Пол Маккартні був визнаний одним із кращих басистів всіх часів за версією авторитетного журналу Rolling Stone.

Він отримав широку популярність як активіст за права тварин і прихильник вегетаріанства. Більше інформації про Маккартні читайте у матеріалі.

Джерело: Пол Маккартні