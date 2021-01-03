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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Ольга Тетеріна |

Американського ведучого Ларрі Кінга госпіталізували з Covid-19

Відомий американський телеведучий Ларрі Кінг захворів на коронавірус, його госпіталізували.

Про це повідомили близькі до його сім’ї джерела. Вони зазначили, що 87-річний Кінг вже протягом тижня лікується в медичному центрі Седарс-Синай в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія).

– За останні кілька років Ларрі боровся з такою кількістю проблем зі здоров’ям, і з цієї він теж веде боротьбу, – зазначили джерела.

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У 2017 році Кінг розповів про свою боротьбу з раком легенів. У квітні 2019 він пройшов через ангіопластику, а в 2020 році переніс інсульт.

Також торік ведучий пережив трагедію, коли двоє його дітей померли з різницею менш ніж у місяць. Його син Енді помер від серцевого нападу в липні, а його дочка Чайя померла від раку легенів в серпні.

Журналіст 25 років вів програму Ларрі Кінг в прямому ефірі на CNN.

Володимир Коренєв помер від коронавірусу

2 січня помер Володимир Коренєв – народний артист Росії, який був відомий усім за головною роллю у радянському фільмі Людина-амфібія.

Рідні актора повідомили, що він хворів на коронавірус. Його життя обірвалося на 81-му році.

Джерело: CNN

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