Відомий американський телеведучий Ларрі Кінг захворів на коронавірус, його госпіталізували.
Про це повідомили близькі до його сім’ї джерела. Вони зазначили, що 87-річний Кінг вже протягом тижня лікується в медичному центрі Седарс-Синай в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія).
– За останні кілька років Ларрі боровся з такою кількістю проблем зі здоров’ям, і з цієї він теж веде боротьбу, – зазначили джерела.
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У 2017 році Кінг розповів про свою боротьбу з раком легенів. У квітні 2019 він пройшов через ангіопластику, а в 2020 році переніс інсульт.
Також торік ведучий пережив трагедію, коли двоє його дітей померли з різницею менш ніж у місяць. Його син Енді помер від серцевого нападу в липні, а його дочка Чайя померла від раку легенів в серпні.
Журналіст 25 років вів програму Ларрі Кінг в прямому ефірі на CNN.
Володимир Коренєв помер від коронавірусу
2 січня помер Володимир Коренєв – народний артист Росії, який був відомий усім за головною роллю у радянському фільмі Людина-амфібія.
Рідні актора повідомили, що він хворів на коронавірус. Його життя обірвалося на 81-му році.