Померла Таня Робертс

Американська акторка Таня Робертс, відома за роллю дівчини Джеймса Бонда у фільмі Вид на вбивство, померла 5 січня в лікарні Cedars-Sinai Medical Center у Лос-Анджелесі.

Кінозірка померла у віці 65 років.

4 січня у ЗМІ з’явилося повідомлення про її смерть, але згодом цю новину спростували.

Таня Робертс померла всього за 24 години після того, як її партнер передчасно повідомив, що про її смерть. В той час акторка ще перебувала у відділенні інтенсивної терапії.

Чому так сталося?

Агент акторки Майкл Пінгел повідомив, що вона померла в неділю в лікарні. Перед цим партнер актриси Ленс О’Браян приїхав до лікарні, аби попрощатися з актрисою, бо лікарі сповістили про невтішний стан зірки.

Коли чоловік зайшов у палату, жінка спочатку простягнула до нього руки, але згодом закрила очі й затихла. Коли він вийшов з палати, то зателефонував агенту актриси Майклу Пінгелю та сказав, що він попрощався з Танею.

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– Я попрощався з Танею і побачив її прекрасні очі востаннє, – сказав Ленс О’Браян.

Майкл Пінгел прийняв ці слова як повідомлення про смерть Робертс та виступив із заявою, в якій повідомлялося, що актриса померла.

Пізніше Майкл Пінгель пояснив, що оголошення про смерть було передчасним. Згодом лікар акторки підтвердив, що Таня Робертс померла 5 січня.

Акторка страждала на захворювання, яке викликало печінкову і ниркову недостатність.

Спростування заяви про передчасну смерть Тані Робертс

4 січня у ЗМІ почала з’являтися інформація про смерть відомої актриси Тані Робертс. Новини публікувалися з посиланням на заяву агента кінозірки Майкла Пінгеля.

Згодом виявилося, що Таня Робертс в той час була ще жива, але перебувала у тяжкому стані. Після цього ЗМІ довелося спростовувати попередньо опубліковану інформацію, що спричинило плутанину.