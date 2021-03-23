У Лос-Анджелесі відбулася 52-а церемонія вручення нагороди NAACP Image Award в онлайн-форматі.

Книга 44-го президента США Барака Обами Земля обітована отримала приз за видатну документальну літературну працю.

Серіал Останній танець від Netflix та ESPN з Майклом Джорданом та Chicago Bulls 1997-1998 років здобув премію Image Award у номінації видатний документальний фільм. Також у цій номінації переміг фільм Джон Льюис: Хорошая проблема.

На церемонії вручали і особливі нагороди: Медісон Поттс стала молодіжним активістом року, а Венделла Ентоні визнали активістом року.

NAACP Image Award — це американська премія, яка відзначає досягнення населення у сфері кіно, телебачення, театру, музики і літератури. А також нагороди отримують окремі особи або групи людей, які творчими зусиллями просувають соціальну справедливість.

Оскар 2021

Церемонія вручення кінопремії Оскар відбудеться у ніч з 25 на 26 квітня у традиційному форматі.

Організатори церемонії впевнені в тому, що зможуть гарантувати безпеку учасникам на заході. Також на премії діятиме система, яка дасть змогу отримувати своєчасні результати ПЛР-тестів на Covid-19. Онлайн-формат для проведення заходу не передбачений.

Джерело: Variety

Фото: Getty images