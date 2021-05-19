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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Я краще помру вдома: Сальма Гаєк розповіла про коронавірус і боротьбу з ним

Я краще помру вдома: Сальма Гаєк розповіла про коронавірус і боротьбу з ним

Популярна акторка Сальма Гаєк розповіла, як боролася з коронавірусом, і чому не хотіла їхати в лікарню.

– Мій лікар благав мене піти в лікарню, тому що було настільки погано, – зазначила 54-річна акторка.

На ізоляції Сальма перебувала в лондонському особняку, де вона живе зі своїм чоловіком, генеральним директором Kering Франсуа-Анрі Піно та їх 13-річною дочкою Валентиною.

– Я сказала: Ні, дякую. Я краще помру вдома, – відповіла Сальма.

Гаєк провела близько семи тижнів на самоті в одній з кімнат будинку. В якийсь момент їй довелося дати кисень. Вона досі не повністю відновилася після хвороби.

Анна Богдан розповіла, як захворіла на Covid-19

Під час зйомок Холостяка Анна Богдан захворіла на коронавірус. Дівчина зазначила, що коли учасниць шоу попросили здати тест на Covid-19, вона була впевнена, що здорова.

Богдан розповіла, що після того, як прийшли результати, її відразу ж ізолювали від усіх.

Джерело: Variety

Фото: Depositphotos

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