Американський актор Біллі Портер розповів про те, що в нього ВІЛ. Цей діагноз йому поставили понад 10 років тому.

Зірка серіалу Американської історії жахів зізнався, що в червні 2007 року йому поставили діагноз ВІЛ. Він наголосив, що про це знали всі, хто мав бути в курсі, крім його матері.

– Я намагався жити та будувати кар’єру, але не був упевнений, що в мене вийде, якщо про це дізнаються не ті люди. Для них це було б ще одним приводом для дискримінації. Наразі я відчуваю себе здоровішим, ніж будь-коли. Більше немає стигми – давайте покінчимо з цим, – сказав 51-річний Біллі.

Портер наголосив, що довгий час жив з почуттям сорому. І наразі, після його визнання, він упевнений, що тепер цей діагноз – перше, що будуть згадувати люди, говорячи про нього.

– Я набагато більше, ніж цей діагноз. Якщо ви не хочете працювати зі мною через ВІЛ-статус, ви просто мене не гідні, – заявив актор.

Яскраві вбрання Біллі Портера

Актор Біллі Портер часто з’являється на публіці в незвичайних вбраннях.

Наприклад, на церемонію Оскар 2020 Біллі прийшов у золотій сукні, на премію Греммі 2020 року – в блакитному костюмі та капелюсі в тон, на Choice Awards він вбрався в зелену сукню в підлогу. Незвичайні наряди Біллі Портера – дивіться на Фактах ICTV.