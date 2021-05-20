Сьогодні, 20 травня, в Україні відзначають День вишиванки. В цей день всі охочі надягають на себе вишиту сорочку або сукню, оздоблену орнаментами та кольорами.

У що вбралися українські зірки в День вишиванки – дивіться на Фактах ICTV.

Українська тенісистка Еліна Світоліна воліла в свято вишиванки вбратися в бежеву сукню з жовтими візерунками. Вона наголосила, що наші традиції – одні з найкрасивіших у світі.

– У наших з вами силах поширити їх, розповісти про них всьому світу. Бажаю зміцнення української ідентичності заради процвітання нашої країни, – написала Еліна.

Телеведучий Олександр Педан сказав, що щорічно радіє в цей день, оскільки бачить, як все більше людей вбираються в вишиванки, і він не виняток.

– Мені здається, що вишиванка підходить кожному. Її круто можна поєднати як з джинсами, так і з піджаком. Це дуже стильно, – наголосив Педан.

Також він зазначив, що перший, хто поєднав українську вишиванку зі звичайним одягом – це Іван Франко. Саме в такому вигляді його можна побачити на купюрі 20 грн.

Ресторатор Дмитро Борисов та його дружина також вілдали данину українським традиціям. Вони розповіли, що в їхній родині є скриня, в яку вони складають речі надзвичайної сили.

– Речі дуже особисті, з історією, які сповнені символів і сенсів.⁣ Сьогодні ми дістали одні з найсильніших. З Днем вишиванки, дорогі. Нехай він буде сповнений безмежною красою та любов’ю, – написав Дмитро.

Акторка Ірма Вітовська поділилася фотографією, на якій постала в вишиванці з проекту Вишивка в одязі видатних українців.

– У такій вишиванці сяяла Марія Заньковецька. З Днем вишиванки, – лаконічно підписала фото Ірма.

У яскраве вбрання одягалася і телеведуча Лілія Ребрик. Вона віддала перевагу вишитій сорочці та спідниці в тон візерунку.

Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя також не залишив без уваги свято вишиванки. Він постав у ключовій частини українського народного одягу з різнокольоровим орнаментом.

Акторка Ольга Сумська поділилася фото, на якому вона з родиною позує у вишиванках.

– Зі святом, друзі. З Днем української вишиванки, – підписала знімок Сумська.

Співачка Камалія також поділилася фото, на якому вся її сім’я постала в вишиванках. Сама виконавиця віддала перевагу небесно-блакитній сукні.

– З Днем вишиванки! Нехай життя буде вишите тільки гарними кольорами, – написала артистка.

Виконавиця Ірина Федишин вважає, що вишиванка для українців – це не просто одяг, а душа нашого народу.

– Нехай вишиванки об’єднують і надихають нас на нові звершення та здобутки. Зі святом, – сказала артистка.

Тренер проекту Зважені та щасливі Марина Боржемська наголосила, що сьогодні чудовий день, оскільки багато хто одягнений в національні орнаменти, та вона відчуває гордість, що живе в цій країні.

– Безумовно носити вишиванку можна в будь-який день. Для цього не потрібен особливий привід. Але коли всі навколо в один день так одягнені, це ж неймовірні відчуття! Дякую, що я народилася в Україні, – сказала Боржемська.

Перша леді України Олена Зеленська поділилася фото, на якому вона з Володимиром Зеленським відображені в вишиванках.

Олена розповіла, що в День вишиванки завжди згадує свою прабабусю Шуру, яка добре вишивала хрестиком. Вона поділилася, що в неї вдома висять її картини, проте вишиванки від неї немає, про що вона шкодує.

– Знаю, що якби в мене була така сорочка, в неї був би приблизно такий орнамент, як сьогодні в нас з Володимиром. На Дніпропетровщині, де народилися ми та де колись народилася моя баба Шура, традиційні чорно-червоні вишивки, а крій жіночої сорочки – особливий, з квадратним вирізом – каре. Це наша регіональна вишиваночка родзинка, – написала Олена.

Музикант і лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук поділився селфі, на якому постав у вишиванці.

Співачка Оля Полякова та її доньки обрали для свята вишиванки досить оригінальні вбрання – яскраві сукні з не менш яскравими візерунками.

Телеведуча Катерина Осадча розповіла, що в неї багато різноманітних вишиванок. У колекції зірки присутні старовинні та сучасні сорочки, сукні з національними мотивами, а також вишиванки, з закладеним у вишивку змістом.

– Я рада, що дизайнери знову та знову звертаються до традиційної вишивки та роблять її модною в усьому світі. Вишиванка – ще одна наша гордість і круто, що українці носять її не тільки на свята, – наголосила Катерина.

Ведучі телеканалу ICTV також приєдналися до привітань і вбралися у вишиванки.

З Днем вишиванки українців привітали Вікторія Сеник, Інна Шевченко, Юлія Зорій, Юлія Сеник, Анастасія Мазур, Оксана Гутцайт та Олександра Кучеренко.

Актори гумористичного шоу Дизель Шоу також поділилися фотографіями, на яких постали в ключовій частини українського народного одягу.

– З Днем вишиванки! Цей символ об’єднує українців по всьому світу. Вишивка уособлює та несе в собі духовне багатство, мудрість і зв’язок між поколіннями. Це наш національний оберіг. Дизель родина вітає всіх вас зі святом самобутньої та неповторної української культури. Процвітання Україні та нашим традиціям, – написали в Instagram Дизель шоу.

Історія виникнення Дня вишиванки

В Україні День вишиванки почали відзначати нещодавно – в 2006 році, коли студентка Чернівецького університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк запропонувала всім одногрупникам разом прийти в гарних вишиванках.

Таким чином вона розпочала трендовую акцію Всесвітній день вишиванки. Детальніше про історію виникнення Дня вишиванки – читайте на Фактах ICTV.