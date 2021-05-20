Американська акторка Анджеліна Джолі знялась з роєм бджіл для National Geographic. Таким чином зірка хотіла привернути увагу до проблеми їх зникнення.

Фотозйомка тривала 18 хвилин, під час яких Анджеліні довелося не рухатися. Організатори зазначили, що все пройшло без жодного укусу.

На майданчику всі перебували у захисних масках. Тіло акторки намастили спеціальними феромонами для того, щоб бджоли повзли у правильному напрямку.

– Було дуже тихо і досить темно, щоб бджоли не хвилювалися. Анджеліна стояла, покрита бджолами, абсолютно не рухаючись протягом 18 хвилин, – зазначили організатори зйомки.

За даними National Geographic, останнім часом кількість бджіл на планеті почала дуже швидко зникати. Це може призвести до голоду всього людства.

Крім цього, Анджеліна Джолі підтримала організацію ЮНЕСКО, яка до 2025 року планує збільшити популяцію бджіл на 125 млн.

Анджеліна Джолі продала пейзаж Черчилля

Акторка Анджеліна Джолі продала картину Вінстона Черчилля на аукціоні.

Роботу Вежа мечеті Кутубія зірці подарував її колишній чоловік Бред Пітт. Картину придбали за $11,6 млн на аукціоні Christie’s. Ця ціна стала рекордною для робіт британського прем’єр-міністра Вінстона Черчилля.

Джерело: National Geographic