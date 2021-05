Принц Вільям зробив щеплення від коронавірусу

Принц Вільям прищепився першою дозою вакцини від коронавірусу.

Герцог Кембриджський отримав першу дозу вакцини від Covid-19 у вівторок, 18 травня.

– Усім, хто працює над впровадженням вакцини – дякую за все, що ви зробили, та продовжуєте робити, – написали в офіційному Instagram-акаунті герцога та герцогині Кембриджських.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон запустили YouTube-канал

На початку травня герцог і герцогиня Кембриджські запустили YouTube-канал під назвою The Duke and Duchess of Cambridge. Менше ніж за добу на сторінку Вільяма і Кейт підписалося понад 180 тис. користувачів.

Шанувальники герцогів зазначили, що вони в захваті від такої новини.