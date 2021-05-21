Принц Гаррі та Вільям розкритикували корпорацію BBC за скандальне інтерв’ю принцеси Діани журналісту Мартіну Баширу.

Гаррі та Вільям переконані – саме це інтерв’ю зіпсувало стосунки в королівській родині, розвинуло у принцеси Діани параною і замкнутість, а також вплинуло на її смерть.

У 2020 році британська мережа ITV випустила розслідування стосовно інтерв’ю, в якому стверджувалося, що журналіст Мартін Башир обманом вивів принцесу Діану на розмову. Точніше – підробив документи, в яких було зазначено, що за принцесою стежать.

У 2021 році незалежне розслідування BBC підтвердило це. Також з’ясувалося, що Мартін збрехав керівництву компанії про фальшиві документи. BBC вибачилось перед королівською родиною.

Герцог Кембриджський і герцог Сассекський вважають, що це інтерв’ю вплинуло на всі наступні події в житті принцеси Діани, що привели її до загибелі.

За словами принца Вільяма, саме обманний шлях, яким було отримано це інтерв’ю, вплинув на розповідь принцеси Діани.

– Це інтерв’ю відіграло велику роль у погіршенні стосунків між моїми батьками та завдало неоціненної шкоди іншим людям. Сумно усвідомлювати, що допущені BBC помилки значно вплинули на те, що в неї розвинулися страхи, параноя та замкнутість, які запам’яталися мені в кінці її життя, – сказав герцог Кембриджський.

Він також зазначив, що BBC одразу ж не провели розслідування та не перевірили документи, надані їхнім журналістом.

– Її підвів не тільки безчесний журналіст, а й керівництво BBC, яке закрило очі на ситуацію замість того, щоб ставити жорсткі запитання, — сказав Вільям.

Принц Гаррі підтримав брата і назвав причиною смерті їхньої матері неетичні практики в медіа.

– Наша мати загинула через це, і нічого не змінилося. Захищаючи її пам’ять, ми захищаємо всіх інших і підтримуємо гідність, з якою вона прожила своє життя, – йдеться в заяві Гаррі.

A statement on today’s report of The Dyson Investigation pic.twitter.com/uS62CNwiI8 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 20, 2021

Принц Гаррі про життя в королівській родині

У першому епізоді документального серіалу The Me You Cannot See принц Гаррі розповів про складний період свого життя. Герцог заявив, що вживав наркотики та працював з психотерапевтом.

Ще в 12 років, коли принцеса Діана померла, у принца почалися проблеми з психічною складовою здоров’я. А життя в королівській родині викликало постійне напруження та дискомфорт.

Джерело: BBC