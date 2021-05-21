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Каріна Зуєва |

Польський музикант потрапив до чорного списку Мінкульту

Польський музикант потрапив до чорного списку Мінкульту

Польський музикант Петро Косевскі потрапив до чорного списку Мінкульту.

Сьогодні, 21 травня, Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України внесло Петра Косевскі до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

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Станом на 21 травня в чорному списку знаходиться 192 особи.

Моргенштерн потрапив до списку Мінкульту

Російський реп-виконавець Моргенштерн потрапив до чорного списку Мінкульту. В Мінкульті зазначили, що процедура включення здійснюється автоматично.

Фото: Piotr Kosewski

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