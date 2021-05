Американська співачка Леді Гага розповіла, що в 19 років стала жертвою сексуального насильства. Про це зірка заявила в новому епізоді документального серіалу принца Гаррі й Опри Вінфрі The Me You Can not See.

У 19 років Леді Гагу зґвалтував продюсер, який був старший за неї на 20 років, після чого зірка завагітніла.

За словами Леді Гаги, продюсер, імені якого вона не назвала, поставив їй ультиматум – або ти роздягнешся, або я знищу всі твої записи. Він не переставав говорити їй це. Що було далі, артистка пам’ятає погано.

Після зґвалтування продюсер залишив її в студії, де тримав під замком протягом декількох місяців і погано з нею поводився.

Через деякий час Леді Гага потрапила в лікарню. Психологічний процес її лікування тривав кілька років.

Артистка заявила, що більше ніколи не хоче перетинатися з цією людиною.

У цій же серії The Me You Can not See принц Гаррі розповів, що пив і вживав наркотики.

Документальний серіал The Me You Cannot See

Принц Гаррі й американська телеведуча Опра Вінфрі представили перший трейлер серіалу The Me You Can not See, який присвячений психологічному здоров’ю.

У сюжет серіалу закладені історії людей, які розкажуть про пережитий біль.

Джерело: The Me You Cannot See