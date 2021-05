Принц Гаррі став головним героєм першого епізоду документального серіалу The Me You Can’t See. Герцог розповів про складний період свого життя, зловживання наркотиками, панічні атаки, а також роботу з психотерапевтом.

Гаррі зізнався, що проблеми з психічною складовою здоров’я у нього розпочалися ще в 12 років. Причиною стресу стала смерть його матері принцеси Діани.

А життя у королівській родині викликало постійне напруження та дискомфорт. І згодом це призвело до зловживання алкоголем та наркотиками.

– Я був готовий пити, вживати наркотики і робити все, щоб не відчувати себе так, як відчував. Якщо я не пив з понеділка по п’ятницю, то в суботу ввечері, ймовірно, напивався за цілий тиждень, – зізнався Гаррі.

Особливо тяжкий період у житті Гаррі розпочався у 28 років. Тоді він почав страждати від панічних атак.

– Панічні атаки, сильна тривожність – період з 28 до 32 років був кошмаром. Я думав, що моя сім’я допоможе, але кожне прохання чи пропозиція були проігноровані, – поділився принц.

Завдяки дружині Меган Маркл герцог звернувся до психотерапевта, який допоміг йому впоратися з психологічними проблемами.

Гаррі зізнався, що після терапії, яка тривала чотири роки, він почувається досить комфортно і зовсім не шкодує про переїзд до США.

Серіал принца Гаррі та Опри Вінфрі

Принц Гаррі та Опра Вінфрі презентували документальний серіал The Me You Can’t See, який присвятили темі ментального здоров’я.

В основі стрічки лежать історії людей зі всього світу про психологічні проблеми та пережитий емоціональний біль. Своїм досвідом поділилися Леді Гага, Гленн Клоуз та інші знаменитості.

Принц Гаррі та телеведуча Опра Вінфрі виступили виконавчими продюсерами серіалу.

Джерело: The Me You Can not See

Фото: The Me You Can not See