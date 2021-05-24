Олег Скрипка – інтерв'ю з лідером гурту ВВ

Український музикант та лідер гурту Воплі Відоплясова (ВВ) Олег Скрипка 24 травня святкує своє 57-річчя. В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV артист розповів про власну виноробню, культуру споживання вина та творчість колективу ВВ під час пандемії.

Олег Скрипка зізнався, що його любов до споживання та виробництва вина зародилася у Франції.

– Франція – це країна номер один зі споживання вина. Ми навіть не уявляємо, наскільки цей напій важливий у житті кожного француза. Я завжди любив десертні та солодкі вина, але лише у Франції я зрозумів, що таке справжнє вино. Виявляється, вино – це рідка їжа. І воно справді покращує травлення та зовнішній вигляд, – зазначив музикант.

За словами лідера гурту ВВ, в Україні останнім часом культура споживання вина та його виробництво дуже прогресують.

– Українці починають споживати більше вин, вони переходять із традиційних міцних напоїв і пива на вино, оскільки це смачно та корисно для здоров’я. І виробництво не відстає, зараз в Україні з’являється якісне вино.

Я один із пропагандистів українських вин, адже вважаю, що якісне вино власного українського виробництва – це найкращий метод боротьби з алкоголізмом. Тому що радикальна заборона на алкоголь не працює, – поділився Олег.

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Музикант зазначив, що виноробство – це частина культури кожної цивілізованої країни. Олег почав займатися цим у 2018 році, а його виноградники розміщені на Закарпатті. На кожній пляшці напою є текст пісні гурту ВВ, який несе в собі певний меседж.

– Я позиціоную себе як музичний сомельє. Часто роблю музично-винні вечори, де ми споживаємо вино, розмовляємо про високе, співаємо і добре проводимо час. Я прагну робити Україну культурною країною, адже споживання якісного вина – це культура, – зізнався Скрипка.







Позиціоную себе музичним сомельє: Олег Скрипка про вино, пандемію і 35-річчя ВВ / 2 фотографии

Цьогоріч гурту ВВ виповнюється 35 років. За словами Олега Скрипки, колектив має ще багато нових ідей для того, щоб вразити своїх шанувальників.

– Нашу музику слухають, на наші концерти ходять, наші пісні переспівують. Це дуже приємно. Водночас багато чого не зроблено, це рухає нас уперед. У нас ще є багато нових ідей, щоб вразити шанувальників, – поділився Олег.

Скрипка згадує, що українська музика у 80-х роках була “білим аркушем”, з якого можна було робити все, що завгодно.

– У 80-х зароджувався рок, у 90-х – зароджувалася попса. На сьогодні поп-музика успішно подолала рок, тобто форма подолала зміст. Але все життя йде по спіралі: чекаємо на новий оберт, коли в музиці знову з’явиться зміст, – додає він.

Також музикант висловив свою думку щодо квот на українську музику та зазначив, що на творчість українських артистів дуже позитивно вплинула можливість цифрової комунікації.

– Квоти на українську музику були дуже важливими, геніальними та ключовими. Це як квантовий стрибок, оскільки з’явилося більше української музики. Але зараз треба подумати, як нам поліпшити якість того, що ми споживаємо. Адже те, що ми слухаємо, дуже сильно впливає на нас і нашу підсвідомість, – поділився співак.

За словами Олега, за рік пандемії український шоу-бізнес дуже змінився.

– Як і інші артисти, ми вже рік сидимо без роботи. Але за цей час написали кілька пісень, знімаємо кліпи і готуємо альбом до випуску. Тепер у нас є вміння робити онлайн-концерти та стріми. Раніше я б ніколи не подумав, що буду рухатися у цьому напрямку, – зазначив Скрипка.

Також музикант розповів про пісню гурту ВВ Ми ростем, яка була записана за участі його сина Устима Скрипки.

– Мій син заспівав разом з ВВ, і це була моя ідея – об’єднати наш гурт і молоде покоління. Устим співає, в нього є власні пісні, і я сподіваюся, що вони сподобаються слухачам. Мені захотілося зробити гарну якісну пісню, присвячену українській організації Пласт. Усі мої діти беруть там участь, і це дуже класний рух, – зазначив Олег.

Олег Скрипка розповів про концерти з оркестром НАОНІ

Український музикант Олег Скрипка розповів про концерти з оркестром НАОНІ та українські традиції.

Лідер гурту ВВ зазначив, що НАОНІ – дуже зіграний оркестр, і що це велике задоволення – працювати разом з ними. Також Олег наголосив, що для нього робота – це свято.

Фото: Олег Скрипка