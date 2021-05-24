У Роттердамі, 22 травня, відбувся фінал Євробачення 2021. Останнє 26 місце в пісенному конкурсі посів представник з Великої Британії James Newman. Він отримав нуль балів як від журі, так і від глядачів.

Найімовірніше, що James Newman все ж засмутився такому результату, проте він постарався знайти позитивні сторони. За словами виконавця, він стояв на сцені та співав перед сотнями глядачів ту пісню, яку любить і яку написав сам.

– Я так багато чому навчився у людей, які допомогли мені зробити все, щоб моя мрія здійснилася. Хореограф, танцюристи, вчитель вокалу, та всі, хто стоїть за сценою Євробачення. Я отримав можливість попрацювати з найкращими людьми. Мені пощастило, що випав такий шанс, – написав артист у себе в Twitter.

Також James Newman наголосив, що в написанні пісень немає ніякої гарантії, що сингл сподобається людям і отримає зворотний зв’язок від аудиторії.

– Я просто дякую від душі всім, хто відправився в цю подорож зі мною, підтримував мене, слухав мою музику та наповнив життя позитивом і любов’ю. Часи, коли все йде не так, як ви сподівалися, вчать нас брати себе в руки та ставати сильнішими, – підсумував співак.

James Newman на Євробаченні 2021

У фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2021 за перемогу боролися 26 країн. Велика Британія в список фіналістів потрапила автоматично, як одна з країн-організаторів.

Як James Newman виступив на Євробаченні 2021 – дивіться на Фактах ICTV.