Українська реп-виконавиця та член Національного журі України на Євробаченні 2021 Alyona Alyona розповіла, якими критеріями вона керувалася, виставляючи бали країнам-учасникам. А також висловила невпевненість, що конкурс був політично неупереджений.

Виконавиця сказала, що процедура голосування була дуже суворою та кожен член журі ухвалював рішення самостійно.

– Я щиро відштовхувалася від того, що підказувало мені серце, як я відчувала композицію, чи проникала пісня мені в душу або чи могла я по закінченню виступу згадати її фрагмент і наспівати мелодію, – написала Alyona Alyona в Facebook.

Співачка наголосила, що їй дуже подобається пісня Шум, з якою гурт Go-A представляв Україну на пісенному конкурсі. І якщо б вона мала право поставили їм бал, то він був би найвищим.

Також Alyona Alyona сказала, що їй дуже сподобалися композиції представників Італії та Франції.

– Я не впевнена, що конкурс був політично неупереджений зі сторони всіх членів міжнародного журі. Мені шкода, що Україні воно поставило лише 97 балів, – підсумувала виконавиця.

Як оцінили виступ Go-A на Євробаченні

Користувачі соціальних мереж впевнені, що професійне журі Євробачення занизило оцінки Go-A. Так, журналіст Сергій Сидоренко припустив, що настільки низькі оцінки були політично мотивовані. Оскільки представники слов’яномовних країн не дали Україні жодного балу, тоді як голосування глядачів з цих країн виглядало дзеркально.

Представники країн Євросоюзу також наголосили, що розрив між оцінками журі та глядачів був дуже великий.

Крім того, переможці Євробачення 2021 – гурт Maneskin, – зізналися, що вболівали за Україну.

Також варто зазначити, що за результатами голосування глядачів Go-A посіли друге місце.

Фото: Alyona Alyona