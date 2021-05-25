Елліот Пейдж вперше показав оголений торс після зміни статі

Голлівудський актор-трансгендер, зірка фільму Початок і серіалу Академія Амбрела Елліот Пейдж, який в кінці 2020 року змінив стать, показав, як виглядає його тіло.

У Instagram 34-річний актор опублікував фотографію, на якій з’явився біля басейну в шортах. Елліот показав сталевий прес і засвітив шрами після мастектомії.

Лише за годину публікація зібрала понад мільйон лайків і 22 тис. коментарів.

– Перші плавки транс-бейбі, – підписав фото Елліот Пейдж.

Елліот Пейдж та зміна статі

На початку грудня 2020 року Еллен Пейдж заявила про зміну статі і зазначила, що тепер вона трансгендерний чоловік. Також вона попросила тепер звертатися до неї Він/вони і називати Еліотом.

У березні 2021 року журнал Time помістив на обкладинку свого свіжого номера актора Елліота Пейджа. Пейдж став першим трансгендерним чоловіком на обкладинці видання.