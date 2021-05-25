Популярний український співак Олег Винник єдиний у своєму жанрі, хто збирає по 10 стадіонів за рік з аншлагом. Як йому це вдається та чому всі слухають або хоча б знають його пісні, розібралися Факти тижня.

Сам Олег Винник каже, що в першу чергу він робить свою справу для тих, хто його відчуває не на рівні артиста, а на рівні нормальної людини.

– Можна бути артистом дуже якісним і крутим, але це не говорить про те, що там є любов, – сказав Винник.

Медіаменеджер Віталій Дроздов вважає, що Олег чіпляє не тільки своєю музикою, а й образом.

– Позитивний персонаж, в якому відчувається гарний друг. Напевно непоганий сім’янин. Людина, яка до жінки завжди ставиться з повагою і з любов’ю, – сказав Дроздов.

Деякі психологи порівнюють вплив Олега Винника на аудиторію з релігійними технологіями. Так, Вадим Колесніков вважає, що це як секта, в яку ти приходиш і бачиш свого однодумця.

– Як можна не повірити тому, хто скаже: Ти зустрінеш своє кохання. Дуже важливо, що кожна прихильниця входить в якесь ком’юніті – нас таких багато. Хоча, як у тій же вовчиці сказано, ти таку жінку земну не відразу і впізнаєш. Але вони одне одного впізнають! – вважає психолог Вадим Колесніков.

Також Винник зізнався, як він ставиться до хейту в свій бік. Артист сказав, що з деяких жартів він сам сміється.

– Я самоіронічна людина, часом навіть цинічна. Але мені подобається, коли добре і талановито жартують наді мною, – наголосив співак.

Виконавець вважає, що хіт народжується в серці та голові, і якби у нього хтось попросив написати пісню, що обов’язково стане популярною, то він не зробив би цього.

Винник не вважає, що збирає стадіони тільки тому, що в нього наразі в Україні немає прямих конкурентів. Адже раніше до нас також приїжджали російські зірки – Стас Михайлов, Філіп Кіркоров або Микола Басков.

– Це смішно. Мене звуть виступати по всій Росії вже протягом п’яти років, але я ж не їду. Люди самі вирішують, яку музику їм слухати. Цього не нав’яжеш і не заборониш, – сказав Олег.

Простота, доступність і природність – це три ключові риси, які дуже зрозумілі та близькі людям, це те, на що є великий запит. Вочевидь, саме це притягує слухачів і шанувальників Олега Винника.

Винник про концерти в Росії

Вже не вперше Олег Винник зізнається, що його часто запрошують виступати в Росію. Однак він завжди відмовляється, оскільки це суперечить його правилам.

Виконавець говорив, що не може дозволити собі речі, які для нього болючі. Чому Олег Винник не виступає в Росії – детальніше на Фактах ICTV.

Фото: Олег Винник