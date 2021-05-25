У Національній опері України відбулося нагородження ювілейної XXV загальнонаціональної програми Людина року 2020.

Одним із переможців загальнонаціональної програми в номінації Митець року став народний артист України, генеральний продюсер національної музичної премії Українська пісня року Михайло Поплавський.

— У світі немає нічого неможливого. І щоб досягти успіху в будь-якій справі, потрібно вкласти в неї душу і серце. Не кошти, не інвестиції, не бажання заробити, а вкласти всього себе! Мені не байдужа доля нашої країни, культури, мови, пісні. Я зроблю все від мене залежне, щоб розвивати та примножувати національні проекти. Це і є моя життєва позиція, – цитують Поплавського організатори премії.

Нагороду Вищої академічної ради загальнонаціональної премії Людина року Михайлу Поплавському вручив легендарний поет-пісняр, Герой України, народний артист України Юрій Рибчинський.

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— Вдячний і щасливий. Хочу, щоб ви теж були всі щасливі, – зазначив Михайло Поплавський під час XXV ювілейної церемонії вручення премії Людина року.







Михайло Поплавський став володарем титулу Людина року / 2 фотографии

Михайло Поплавський вже втретє став лауреатом національної премії Людина року (1997 – у номінації Діяч культури та мистецтв, 2009 – в номінації Митець року, цьогоріч – у номінації Митець року).

Українська пісня року

У День вишиванки відбулася грандіозна церемонія нагородження національної музичної премії Українська пісня року, автором ідеї та генеральним продюсером якої є ректор Університету культури Михайло Поплавський, а співорганізатором – популярний співак Олег Винник.

Ідея премії – відзначити саме пісні у виконанні легенд української сцени, які створили золотий пісенний фонд України, і молодих артистів, чия творчість розвиває нашу культуру. Тримаймо разом українську хвилю! – таке гасло цьогорічної премії, її присвятили 30-річчю незалежності України.