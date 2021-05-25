Переможниця романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 Анна Богдан відреагувала на хейт підписників на свою адресу. Вона зазначила, що їй абсолютно не важливо те, що говорять інші.

На сторінці в Instagram Анна Богдан оприлюднила спільне фото з головним героєм проекту Холостяк 11 Михайлом Заливаком. Дівчина зізналася, що на шоу вона потрапила завдяки своїй сестрі, яка вмовила Анну заповнити анкету.

Після закінчення реаліті мережа досить негативно відреагувала на перемогу Богдан у Холостяку. Але Анна стверджує, що на проекті вона була справжньою, оскільки не боялася висловлювати свою думку і показувати емоції.

– У кожного з нас є свої мінуси та плюси. Немає ідеальних людей. Тому ми і обираємо тих, з чиїми мінусами ми згодні миритися і, можливо, навіть дружити, – написала вона.

Варто зазначити, що Анна не відповіла на найпопулярніше запитання підписників про те, чи залишилася пара разом після проекту. Але за словами дівчини, це абсолютно нормально, коли більшість пар, які зустрілися на шоу, розходяться.

Інформацію про стосунки Анни Богдан та Михайла Заливака шанувальники зможуть дізнатися на пост-шоу Холостяк, яке покажуть вже в п’ятницю, 28 травня, на телеканалі СТБ.

Стосунки Анни Богдан та Михайла Заливака

Стосунки Анни Богдан та Михайла Заливака на проекті Холостяк 11 розвивалися досить рівномірно та спокійно. Перше побачення пари проходило в онлайн-режимі через те, що Анна захворіла на коронавірус.

Але пізніше пара вирушила на індивідуальну зустріч, яка проходила на львівському футбольному стадіоні. Детальніше про стосунки Анни Богдан та Михайла Заливака – читайте в матеріалі Фактів на ICTV.

Фото: Анна Богдан