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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Це фальшивий прес: мережа обговорює нову фігуру Елліота Пейджа

Це фальшивий прес: мережа обговорює нову фігуру Елліота Пейджа

Шанувальники голлівудського актора-трансгендера Елліота Пейджа бурхливо відреагували на його нове тіло, яке він вперше продемонстрував у своєму Instagram 24 травня.

Думки підписників зірки розділилися, хтось у захваті від зовнішності Елліота, а хтось вважає, що його сталевий прес – фотошоп або імпланти.

  • Гарний король.
  • Який ти привабливий.
  • Він такий гарячий, я не можу.
  • Який гарний чоловік.
  • Елліот Пейдж, я вільна. – Пишуть захоплені шанувальники в мережі.
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
Це фальшивий прес: мережа обговорює нову фігуру Елліота Пейджа / 6 фотографий

Інші ж помітили, що крім преса, у Елліота більше нічого не накачано. Та й загалом поставилися до його трансформації негативно.

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  • Ти ніколи не будеш чоловіком.
  • Щоб стати чоловіком, потрібно набагато більше. Вважаєш, що це гарно? Пожалій мене.
  • Всі інші частини тіла ти в тренажерному залі прогулював?
  • Тепер перестань пропускати день ніг.
  • Я думаю, що у Елліота Пейджа вставлені імплантати преса або це фотошоп.
  • Це фальшивий прес. – Пишуть обурені користувачі мережі.
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
  • Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі
Це фальшивий прес: мережа обговорює нову фігуру Елліота Пейджа / 8 фотографий

Проте, сам Еліот задоволений своєю трансформацією, і ніяк не реагує на негативні коментарі користувачів.

Елліот Пейдж показав нове тіло

Наприкінці 2020 року Елліот здійснив камінг-аут. І тільки зараз у своєму Instagram Пейдж показав, як виглядає його нове тіло. Він поділився фото, на якому постав у плавках.

Також актор продемонстрував сталевий прес і шрами після мастектомії.

Фото: Elliot Page

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