Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі

Шанувальники голлівудського актора-трансгендера Елліота Пейджа бурхливо відреагували на його нове тіло, яке він вперше продемонстрував у своєму Instagram 24 травня.
Думки підписників зірки розділилися, хтось у захваті від зовнішності Елліота, а хтось вважає, що його сталевий прес – фотошоп або імпланти.
- Гарний король.
- Який ти привабливий.
- Він такий гарячий, я не можу.
- Який гарний чоловік.
- Елліот Пейдж, я вільна. – Пишуть захоплені шанувальники в мережі.
Інші ж помітили, що крім преса, у Елліота більше нічого не накачано. Та й загалом поставилися до його трансформації негативно.
- Ти ніколи не будеш чоловіком.
- Щоб стати чоловіком, потрібно набагато більше. Вважаєш, що це гарно? Пожалій мене.
- Всі інші частини тіла ти в тренажерному залі прогулював?
- Тепер перестань пропускати день ніг.
- Я думаю, що у Елліота Пейджа вставлені імплантати преса або це фотошоп.
- Це фальшивий прес. – Пишуть обурені користувачі мережі.
Проте, сам Еліот задоволений своєю трансформацією, і ніяк не реагує на негативні коментарі користувачів.
Елліот Пейдж показав нове тіло
Наприкінці 2020 року Елліот здійснив камінг-аут. І тільки зараз у своєму Instagram Пейдж показав, як виглядає його нове тіло. Він поділився фото, на якому постав у плавках.
Також актор продемонстрував сталевий прес і шрами після мастектомії.
Фото: Elliot Page