Елліот (Еллен) Пейдж показав ФОТО преса – реакція мережі

Шанувальники голлівудського актора-трансгендера Елліота Пейджа бурхливо відреагували на його нове тіло, яке він вперше продемонстрував у своєму Instagram 24 травня.

Думки підписників зірки розділилися, хтось у захваті від зовнішності Елліота, а хтось вважає, що його сталевий прес – фотошоп або імпланти.

Гарний король.

Який ти привабливий.

Він такий гарячий, я не можу.

Який гарний чоловік.

Елліот Пейдж, я вільна. – Пишуть захоплені шанувальники в мережі.























Це фальшивий прес: мережа обговорює нову фігуру Елліота Пейджа / 6 фотографий

Інші ж помітили, що крім преса, у Елліота більше нічого не накачано. Та й загалом поставилися до його трансформації негативно.

Ти ніколи не будеш чоловіком.

Щоб стати чоловіком, потрібно набагато більше. Вважаєш, що це гарно? Пожалій мене.

Всі інші частини тіла ти в тренажерному залі прогулював?

Тепер перестань пропускати день ніг.

Я думаю, що у Елліота Пейджа вставлені імплантати преса або це фотошоп.

Це фальшивий прес. – Пишуть обурені користувачі мережі.































Це фальшивий прес: мережа обговорює нову фігуру Елліота Пейджа / 8 фотографий

Проте, сам Еліот задоволений своєю трансформацією, і ніяк не реагує на негативні коментарі користувачів.

Елліот Пейдж показав нове тіло

Наприкінці 2020 року Елліот здійснив камінг-аут. І тільки зараз у своєму Instagram Пейдж показав, як виглядає його нове тіло. Він поділився фото, на якому постав у плавках.

Також актор продемонстрував сталевий прес і шрами після мастектомії.

Фото: Elliot Page