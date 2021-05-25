Австралійський актор, зірка фільмів Тор і Месники Кріс Хемсворт збентежив підписників фото з худими ногами. Шанувальники зазначили, що йому потрібно підкачатися.

На сторінці в Instagram актор оприлюднив світлину з сином. У кадрі він тримає за руку хлопчика, який одягнений у плащ супергероя.

– Тримаю свого малюка за руку і ставлю йому питання: Ким ти хочеш бути, коли виростеш? – Тато, я хочу бути Суперменом. Добре, що у мене є ще двоє дітей, – жартівливо написав актор.

Але підписників здивували ноги Кріса Хемсворта, які в кадрі виглядають непропорційно в порівнянні з накачаним торсом. У мережі шанувальники актора жартують над ним і пишуть, що Крісу потрібно попрацювати в спортзалі над своїми ногами.

За кілька годин фото стало досить популярним і набрало понад 7 млн лайків.













Це не чоловічі ноги: Кріс Хемсворт збентежив мережу новим фото / 4 фотографии

Трейлер фільму Вічні від Marvel

Студія Marvel випустила перший трейлер фільму Вічні, який вийде у листопаді 2021 року. Режисером стрічки стала володарка премії Оскар Хлоя Чжао.

Сюжет фільму побудований навколо безсмертної інопланетної раси, яка називається Вічні. Герої матимуть різні здібності та суперсили. Головні ролі зіграють Анджеліна Джолі, Річард Медден, Сальма Хаєк, Кіт Герінґтон та інші.