Стан здоров’я російської акторки Анастасії Заворотнюк погіршився. Після ремісії зірка знову відчула себе погано, пишуть РосЗМІ.

Артистка вже кілька років бореться з раком мозку, який після проведення операції увійшов у стадію ремісії. Однак наразі хвороба повернулася до Заворотнюк. Про це повідомляють росЗМІ.

– Настю наразі не впізнати – вона дуже повна через гормональні препарати, зовсім без волосся й абсолютно інша людина. Вона була так рада, коли лікарі дозволили їй плавання. Сподівалася повернути колишню форму. Все було добре, басейн насправді на якомусь етапі допоміг, ставши чимось на кшталт фізіотерапії. Вага не пішла, але вона почала краще почуватися, – розповів колега акторки.

Також він зізнався, що потім Заворотнюк стало погано в басейні. Обстеження показало рецидив раку. Наразі лікарі роблять все для того, щоб хвороба знову увійшла в стадію ремісії.

– За кордон, як Жанну Фріске, Настю перевозити не будуть, оскільки тільки наші лікарі дають позитивні прогнози, вірять, що в неї ще є шанс перемогти рак, – додав колега зірки.

Приятелька артистки розповіла, що родина Заворотнюк живе дуже замкнуто, а сама Анастасія весь час знаходиться в заміському будинку.

Хвороба Анастасії Заворотнюк

Восени 2019 року в Анастасії Заворотнюк діагностували пухлину мозку. Про страшну хворобу вона дізналася після народження доньки Міли.

Родина Заворотнюк ніяк не коментує її стан.

Фото: Анастасія Заворотнюк