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Каріна Зуєва |

На цьому ми не зупинимося: Сергій Притула натякнув, що хоче ще дітей

Сергій Притула

Український телеведучий Сергій Притула, який 25 травня втретє став батьком, натякнув, що хоче ще дітей.

Шоумен наголосив, що можна констатувати той факт, що він став багатодітним батьком.

– Чесно кажучи, є таке відчуття, що місія ще не виконана до кінця. Як кажуть у нас в Збаражі – Sky is not limit, що з англійської – небо – не межа. Тому не хочу забігати наперед, але сподіваюся, що на цьому ми зупинятися не будемо та зробимо все, щоб українців знову було 52 млн, – жартівливо сказав Притула.

Також Сергій зізнався, що перше, про що він подумав, коли дізнався про вагітність дружини – локдаун пройшов з користю.

Сергій Притула втретє став батьком

Телеведучий Сергій Притула став батьком втретє. Про це він повідомив 25 травня в своєму Facebook.

Його дружина Катерина Сопельник народила дівчинку. Подружжя назвало немовля Стефанією.

Фото: Сергій Притула

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