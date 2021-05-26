Український телеведучий Сергій Притула, який 25 травня втретє став батьком, натякнув, що хоче ще дітей.

Шоумен наголосив, що можна констатувати той факт, що він став багатодітним батьком.

– Чесно кажучи, є таке відчуття, що місія ще не виконана до кінця. Як кажуть у нас в Збаражі – Sky is not limit, що з англійської – небо – не межа. Тому не хочу забігати наперед, але сподіваюся, що на цьому ми зупинятися не будемо та зробимо все, щоб українців знову було 52 млн, – жартівливо сказав Притула.

Також Сергій зізнався, що перше, про що він подумав, коли дізнався про вагітність дружини – локдаун пройшов з користю.

Сергій Притула втретє став батьком

Телеведучий Сергій Притула став батьком втретє. Про це він повідомив 25 травня в своєму Facebook.

Його дружина Катерина Сопельник народила дівчинку. Подружжя назвало немовля Стефанією.

Фото: Сергій Притула