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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Нас буде троє: співачка MamaRika вагітна

MamaRika

Українська співачка MamaRika вагітна первістком. Про це вона повідомила на особистій сторінці в Instagram.

MamaRika оприлюднила миле фото, на якому позує разом зі своїм чоловіком стенд-ап коміком Сергієм Середою. Він ніжно цілує дружину та обіймає її вагітний животик.

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MamaRika та Сергій Середа одружилися у 2020 році. Пара зіграла весілля у Таїланді. Майбутня дитина стане першою для них обох.

– Зовсім скоро нас буде троє, і Мамка офіційно стане мамою, – написала співачка.

MamaRika переїхала жити в Одесу

Співачка MamaRika переїхала жити в Одесу разом зі своїм чоловіком Сергієм Середою.

Пара зазначила, що вони вирішили змінити обстановку, оскільки вже втомилися від галасної столиці. Зараз їм хочеться більше спокою та натхнення.

Фото: MamaRika

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