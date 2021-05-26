Українська реп-виконавиця Alyona Alyona знялася в спідній білизні та поміркувала на тему сексу. Артистка вважає, що статеве виховання дітей – це дуже важливо.

Уже традиційна рубрика в Instagram Alyona Alyona – пародія на фото знаменитостей та обговорення соціальних питань. Цього разу зірка висловилася на інтимну тему.

Артистка постала в нюдовій білизні та срібний ботфортах з соняшником у руці.

– Коли червоніють при слові секс – я чую галас. Секс – це те, про що соромно або страшно говорити більшості з нас. Все починається з дитинства – спочатку нам не можна говорити про це з батьками, соціум також соромиться, потім і з коханою людиною теж не виходить. Це я ще мовчу про дітей та статеве виховання, яке в Україні просто відсутнє, – сказала Alyona Alyona.

Зірка вважає, що саме через відсутність розмов про секс з’являється багато неприємних питань – починаючи з проблем у ліжку від сором’язливості, закінчуючи важкими хворобами від необізнаності.

– Чомусь ми так звикли, що про секс не говоримо, але потім дивуємося тому, що наші діти виробляють щось страшне в інтернеті. Я вважаю, що не треба боятися сексу, про це потрібно говорити. Як дорослим, так і дорослим з дітьми, – підсумувала Alyona Alyona.

Alyona Alyona про пародію на зірок

Виконавиця Alyona Alyona розповіла, що означають її пародії на зірок. Артистка наголосила, що робить це не заради розваги, оскільки під кожною такою публікацією – її текст, в якому вона розмірковує на соціальні теми.

Також співачка сказала, що під кожною пародією запитує думку людей та читає всі коментарі.

Фото: Alyona Alyona