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Каріна Зуєва |

Поліція видала ордер на арешт Мериліна Менсона

Поліція видала ордер на арешт Мериліна Менсона

Влада Нью-Гемпшира видала ордер на арешт американського рок-співака Мериліна Менсона (справжнє ім’я – Брайан Г’ю Уорнер).

У поліції Гілфорда повідомили, що артиста звинувачують у нападі на відеооператора, який знімав його концерт 18 серпня 2019 року.

Виконавцю загрожує до року тюремного ув’язнення або штраф у розмірі до $2 тис.

Також у заяві вказано, що Мериліна Менсона та його адвокатів попередили про це завчасно, проте жодних заходів вони не вжили.

– Напад не носив сексуальний характер, – наголосили в поліції.

Мериліна Менсона звинувачують у насильстві

На початку лютого 2020 року акторка Еван Рейчел Вуд звинуватила Мериліна Менсона в систематичному насильстві. Пара перебувала у стосунках три роки – з 2007 по 2010 рік.

Співак відкинув звинувачення екс-коханої та назвав заяву перекрученою реальністю.

Фото: Depositphotos

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