Американський актор Ченнінг Татум збентежив підписників відвертим фото, на якому продемонстрував своє накачане тіло.

У сторіз на сторінці в Instagram актор оприлюднив світлину, на якій позує оголеним.

Кадр був зроблений у гримерці під час зйомок фільму Загублене місто Д.

– Коли ти у гримерному трейлері голий і збираєшся зробити щось на знімальному майданчику, то тобі доведеться підготувати свою маму, перш ніж вона побачить фільм, – написав Ченнінг.

Кріс Хемсворт збентежив мережу новим фото

Австралійський актор Кріс Хемсворт збентежив підписників фото з худими ногами.

Шанувальники зазначили, що ноги Кріса виглядають непропорційно порівняно з накачаним торсом. У мережі впевнені, що актору варто попрацювати в спортзалі.