26 травня стало відомо про плани Кабміну запровадити санкції проти 11 російських акторів на три роки.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко детальніше розповів про цей проект рішення.

За його словами, уряд постійно відстежує ситуацію з порушеннями в’їзду на тимчасово окуповану територію. Це один з багатьох елементів, які впливають на запровадження санкцій.

За результатами такого моніторингу вносяться пропозиції щодо застосування тих чи тих обмежувальних заходів. У конкретному випадку йдеться про акторів, які незаконно перетинали кордон.

– Насамперед ідеться про заборону в’їзду до України або скасування права на в’їзд. Але тут все дуже індивідуально, обмежувальні заходи застосовуються до кожної конкретної особи, – сказав Яременко.

Ігор Яременко зазначив, що санкції не були запроваджені раніше, оскільки цей процес не є досить швидким.

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Він передбачає фіксування фактів, отримання доказової бази для того, щоб це все потім не було оскаржено в суді і, як наслідок, скасовано.

– Ми збираємо інформацію, потім її перевіряємо, верифікуємо, а також аналізуємо дані конкретних осіб. Таким чином, процес набору фактажу і доказів займає певний час, – сказав Яременко.

Заступник міністра запевнив, що санкційний список продовжуватиметься. На сьогодні є ще п’ять пакетів, які ініціювало Міністерство, і всі вони перебувають на різних стадіях опрацювання.

Список осіб, які потрапили під санкції

Ініціатором рішення запровадити санкції проти 11 російських акторів став міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

До списку, який пропонується на розгляд Ради національної безпеки та оборони, увійшли актори Володимир Вдовіченков, Жанна Еппле, Ольга Кабо, Дмитро Орлов та інші. Повний список осіб, які потрапили під санкції – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Міністерство з питань реінтеграції