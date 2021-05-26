Кабінет міністрів планує запровадити санкції проти 11 російських акторів на три роки. Про це стало відомо з порядку денного засідання уряду 26 травня.

Ініціатором рішення став міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

До списку, який пропонується на розгляд Ради національної безпеки та оборони, увійшли актори Володимир Вдовіченков, Жанна Еппле, Ольга Кабо, Дмитро Орлов, Олександр Петров, Євген Пронін, Анастасія Сланевська, Євген Стичкін, Ярослав Сумішевський, Павло Трубінер, Олексій Чадов.

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Причиною став незаконний в’їзд акторів на окуповану територію Крим.

Моргенштерн потрапив до чорного списку Мінкульту

Російський реп-виконавець Моргенштерн потрапив до чорного списку Мінкульту. Тепер співаку заборонений в’їзд на територію України та демонстрація концертів по ТБ.

Раніше Моргенштерн заявляв, що йому нібито “лячно приїжджати” в Україну після виступу в Одесі у 2019 році. Тоді реп-виконавець публічно висміяв траур за загиблими в Одеському торгово-економічному коледжі і назвав скорботу українців показухою.