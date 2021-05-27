Донька російської акторки Анастасії Заворотнюк відреагувала на чутки, пов’язані зі здоров’ям її мами.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram Анна Заворотнюк зізналася, що останнім часом чутки стали досить жорсткими. Але дівчина вже звикла до уваги жовтої преси.

Анна зазначила, що її сім’я не збирається коментувати новини про стан здоров’я Анастасії Заворотнюк.

– Я просто живу з мантрою, що все, що мене не вбило, зробило сильніше. Плітки завжди були, я вже давно звикла. Зараз, звичайно, вони настільки жахливі, що плакати хочеться від ступеня жорстокості. Але я розумію, чому так. Жовта преса завжди була. Сім’я вирішила не коментувати, тому дуже багато розмов навколо, – написала Анна.

Стан Анастасії Заворотнюк погіршився

Російській акторці Анастасії Заворотнюк стало гірше після ремісії. Колега артистки зізнався, що Анастасія набрала вагу через гормональні препарати, та загалом вона дуже змінилася.

Нагадаємо, що Заворотнюк вже кілька років бореться з раком мозку, який після проведення операції увійшов у стадію ремісії. Проте зараз хвороба знову повернулася до акторки.

Фото: Анна Заворотнюк