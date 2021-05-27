Американська співачка Аріана Гранде поділилася першими фотографіями зі свого таємного весілля з агентом із нерухомості Далтоном Гомесом. У підписі до фото зірка оприлюднила дату одруження – 15 травня.

Для весілля Аріана обрала атласну сукню по фігурі від відомого модельєра Віри Вонг. Волосся Гранде зібрала у високий хвіст. Також на її голові була маленька фата, яку прикрашав бант. Свій образ артистка доповнила діамантовими сережками.

На знімках можна помітити відсутність татуювань на Гранде, які вона вирішила приховати за допомогою макіяжу.

Її чоловік віддав перевагу класичному чорному костюму від Tom Ford, білій сорочці та краватці.

Сама церемонія пройшла в будинку артистки в Монтесіто.

Аріана Гранде вийшла заміж

Перші новини про те, що Аріана Гранде вийшла заміж з’явилися 18 травня. Як повідомили інсайдери, на весіллі були присутні всього близько 20 осіб.

Сама церемонія була невеликою та інтимною.

Про роман Далтона та Гранде стало відомо понад року тому, а вже в грудні 2020 року він зробив співачці пропозицію.