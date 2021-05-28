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Каріна Зуєва |

До чорного списку Мінкульту потрапило ще сім російських артистів

До чорного списку Мінкульту потрапило ще сім російських артистів

Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України внесло сім російських артистів до переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці нашій країні.

У список потрапили – актор Євген Александров, акторка Віра Алентова, композитор Ігор Бриль, піаніст Яків Окунь, співачка Ельвіра Тугушева (псевдонім – Elvira T), президент Фонду сприяння розвитку науки, культури і кіно Одіссей, засновник кінокомпанії Таврида фільм Одіссей Піпія та оператор Фонду Денис Каганець.

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Процедура внесення осіб до списку здійснюється автоматично. Наразі в ньому 199 осіб.

Польський музикант потрапив до списку Мінкульту

Польський музикант Петро Косевскі потрапив до чорного списку Мінкульту. Про це стало відомо 21 травня.

Джерело: Мінкульт

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