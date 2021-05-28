Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України внесло сім російських артистів до переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці нашій країні.

У список потрапили – актор Євген Александров, акторка Віра Алентова, композитор Ігор Бриль, піаніст Яків Окунь, співачка Ельвіра Тугушева (псевдонім – Elvira T), президент Фонду сприяння розвитку науки, культури і кіно Одіссей, засновник кінокомпанії Таврида фільм Одіссей Піпія та оператор Фонду Денис Каганець.

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Процедура внесення осіб до списку здійснюється автоматично. Наразі в ньому 199 осіб.

Польський музикант потрапив до списку Мінкульту

Польський музикант Петро Косевскі потрапив до чорного списку Мінкульту. Про це стало відомо 21 травня.