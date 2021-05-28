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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Анастасія Рогожінська |

Кардаш’ян разом із дітьми важко перехворіла на коронавірус

Кім Кардаш'ян із дітьми

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян разом з усіма чотирьма дітьми перехворіли на коронавірус.

Про це розповіла сама 40-річна зірка, не уточнюючи коли саме.

Так, в телешоу Сімейка Кардаш’ян Кім зізналась, що першим захворів її син Сейнт.

Він заразився у школі. За словами Кардашьян, у нього був сильний кашель, і він, навіть, плакав.

Потім захворіли решта троє дітей і сама Кім, яка важко перенесла хворобу.

Як пояснила зірка, у неї була дуже висока температура через що, довелось відкласти на два тижні зйомки шоу.

Напередодні у сім’ї Кардаш’ян на коронавірус хворіли її сестра Хлої та чоловік Каньє Вест, з яким вона ролучилась та не живе разом.

Так, у Кім і Каньє є четверо дітей. Старшій дочці Норт сім років, сину Сейнту п’ять, дочці Чикаго — три, синові Псалму — два.

Однак двох молодших для подружжя виносила сурогатна мати.

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Коронавірус у Сальми Гаєк

Популярна акторка Сальма Гаєк розповіла, що самостійно боролась з коронавірусом, бо не хотіла їхати в лікарню.

Так, на ізоляції Сальма перебувала в лондонському особняку, де вона живе зі своїм чоловіком Франсуа-Анрі Піно та їх 13-річною дочкою Валентиною.

Зокрема, акторка провела близько семи тижнів на самоті в одній з кімнат будинку.

Джерело: TMZ

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