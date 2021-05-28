Солістка гурту Go-A Катерина Павленко отримала всеукраїнську премію Жінка III тисячоліття. Нагороду співачці вручив перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що своїм виступом на Євробаченні 2021 Катерині Павленко вдалося об’єднати українців.

– Катерина нещодавно вразила всю Україну. Вона виконала важливу та споконвічну місію у наших серцях — змусила об’єднатися. У самій пісні були переплетені мотиви сучасних танцювальних бітів, чарівного етнічного вокалу та потужного гітарного драйву, – додав він.

Крім цього, Руслан Стефанчук подякував Катерині за патріотизм і популяризацію української культури у світі.

Він вважає, що на сцені у Роттердамі гурт Go-A виконав сучасну пісню, яка сподобалася всім.

Гурт Go-A на Євробаченні 2021

Гурт Go-A на Євробаченні 2021 представляв Україну з піснею Шум. Таким чином колектив збільшив інтерес інтернаціональної публіки до української мови та культури.

Загалом на міжнародному пісенному конкурсі гурт Go-A набрав 364 бали та посів п’яте місце. Виступ Go-A на Євробаченні 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Катерина Павленко